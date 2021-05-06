Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'a Serie A şampiyonu İnter'den Uğurcan Çakır için dev teklif geldi. Uğurcan için 20 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay.

CORLENIUS

Kariyerinde toplam 304 maça çıkan Cornelius, 84 gol atıp 30 da asist yaptı. Bu sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti.