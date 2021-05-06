Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

Son dakika transfer haberi: gaza bastı! 3 yıldız birden

Son dakika transfer haberi: 'de ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligi ilk 4'ün içinde bitirmesi beklenen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden , gündemine 3 yıldız ismi daha aldı. İşte o futbolcular ve tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:18 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:22
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren , yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu , 'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulunurken gündeme gelen 3 yıldızı da açıkladı.

İşte o 3 isim ve Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

Transfer çalışmalarını sürdüren 'a Serie A şampiyonu İnter'den Uğurcan Çakır için dev teklif geldi. Uğurcan için 20 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

İşte Bordo mavililer'in listesine eklenen yıldızlar:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

CORLENIUS

Kariyerinde toplam 304 maça çıkan Cornelius, 84 gol atıp 30 da asist yaptı. Bu sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

SOARES

Çin takımı Tianjin Jinmen Tiger'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde olan Tiquinho Soares de 'un radarında.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

GERVINHO

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Parma forması giyen deneyimli oyuncu Gervinho'yu gündemine aldı.

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