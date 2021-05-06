Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gaza bastı! 3 yıldız birden

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...
Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulunurken gündeme gelen 3 yıldızı da açıkladı.
İşte o 3 isim ve Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Serie A şampiyonu İnter'den Uğurcan Çakır için dev teklif geldi. Uğurcan için 20 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay.
İşte Bordo mavililer'in listesine eklenen yıldızlar:
CORLENIUS
Kariyerinde toplam 304 maça çıkan Cornelius, 84 gol atıp 30 da asist yaptı. Bu sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti.
SOARES
Çin takımı Tianjin Jinmen Tiger'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde olan Tiquinho Soares de Trabzonspor'un radarında.
GERVINHO
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Parma forması giyen deneyimli oyuncu Gervinho'yu gündemine aldı.