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Son dakika haberleri: ve 'dan transfer önerisi! ...

'da gösterdiği performansla 'a yükselen , devlerinin gündeminde bulunuyor. ekibi Inter'in kadrosuna katmayı çok istediği 25 yaşındaki eldivenin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 'de forma giyen A Milli yıldızlarımız ve 'ın Uğurcan Çakır'ı kulübüne önerdiği iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 19:41
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan transfer önerisi! Uğurcan Çakır...

ve 'ın yıldız kalecisi transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Yükselen performansını istikrarlı bir şekilde sürdüren 25 yaşındaki file bekçisi 'dan birçok takımı peşine takmış durumda. devi Inter transferde en istekli kulüp olarak dikkat çekerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

YAZICI VE YILMAZ'DAN TRANSFER ÖNERİSİ!
Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa koşan 'nin en önemli isimleri arasında bulunan milli yıldızlarımız ve 'dan flaş bir hamle geldi. gazeteci 'nin haberine göre, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Lille kulübüne Uğurcan Çakır'ı önerdi.


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Başarılı eldiven, Trabzonspor'un transfer politikasında kritik rol oynuyor. Bordo-mavili kurmaylar, Uğurcan Çakır'a kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmesi için izin verdi.

Trabzonspor yönetimi, mali kriterlerden taviz vermeden gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör 'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'dan elde edilecek gelirle transfer harcamalarının büyük bir bölümünü karşılamayı planlıyor.

Bu sezon 'de 35 maçta Trabzonspor kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 13 golde kalesini kapadı. 25 yaşındaki kalecinin 1 yılı kulüp tarafından opsiyonlu olmak üzere 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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