Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

Roma'nın 31 yaşındaki sağ beki Bruno Peres'le prensipte anlaşan Trabzonspor, yabancı transferinde ağırlığını İtalya pazarına verdi.
Parma'dan Gervinho ile temaslarını sürdüren bordo-mavili yönetim, Danimarkalı forvet Cornelius için de resmen harekete geçti. Yetkilendirilen menajerler İtalya'ya gitti ve ilk önce 1.93 boyundaki oyuncuyu Atalanta'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma kulübüyle masaya oturdu.
Serie A'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor.