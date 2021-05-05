Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

ABDULLAH AVCI ILE GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerin ilk etabının tecrübeli futbolcunun kiralanması için yapıldığı da öğrenildi.

Parma yönetimiyle anlaşılması durumunda Cornelius ile resmi detaylar için masaya oturulacak. Daha önce oyuncuyla yapılan sözlü görüşmeler bu sürecin ardından resmiye dökülecek.