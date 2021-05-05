Haberler Trabzonspor Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

transferi için harekete geçti! ...

Son dakika haberi... Peres transferini bitiren menajerler, için de İtalya’da Parma ile masaya oturdu. Çizme ekibi teklife olumlu bakıyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcuda gelmeye hazır. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

Roma'nın 31 yaşındaki sağ beki Bruno Peres'le prensipte anlaşan , yabancı transferinde ağırlığını İtalya pazarına verdi.

Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

Parma'dan Gervinho ile temaslarını sürdüren bordo-mavili yönetim, Danimarkalı forvet için de resmen harekete geçti. Yetkilendirilen menajerler İtalya'ya gitti ve ilk önce 1.93 boyundaki oyuncuyu Atalanta'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma kulübüyle masaya oturdu.

Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

Serie A'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için 'un teklifine sıcak bakıyor.

Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

ABDULLAH AVCI ILE GÖRÜŞTÜ
Görüşmelerin ilk etabının tecrübeli futbolcunun kiralanması için yapıldığı da öğrenildi.

Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

Parma yönetimiyle anlaşılması durumunda ile resmi detaylar için masaya oturulacak. Daha önce oyuncuyla yapılan sözlü görüşmeler bu sürecin ardından resmiye dökülecek.

Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

Kulübünden ayrılmaya sıcak bakan 'un bu süreçte teknik direktör ile de bir görüşme yaptığı iddia edildi. Cornelius'un bordomavili formayı giymesi için cazip bir teklif yapılacağı vurgulandı. Futbolcunun artık yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edildi.

Trabzonspor Cornelius transferi için harekete geçti! Abdullah Avcı...

Kariyerinde toplam 304 maça çıkan , 84 gol atıp 30 da asist yaptı. Bu sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

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