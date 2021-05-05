Soares’e resmi teklif

Bordo-mavili takımın ilgilendiği forvet Tiquinho Soares ile de rakamsal düzeyde görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un 30 yaşındaki santrfora içerisinde bonuslar ve imza parası da bulunan yaklaşık 2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Çin'de çok yüksek rakamlar kazandıktan sonra Karadeniz devinin bu teklifini de makul gören 1.87 boyundaki yıldız ile detaylar üzerinde görüşmeler devam ederken, menajerinin imza parasını daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.



Porto'da 140 maçta 65 gol atan, 19 da asist yapan Soares, kariyerinde 218 kez sahaya çıktı. 91 kez fileleri sarsarken, 23 de asist yaptı.