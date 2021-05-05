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Savunmada büyük rotasyon

Edgar Ie ve Hugo’nun cumartesi günkü Antalya maçında forma giyme ihtimalleri çok düşük. , stoperde Hosseini ile ’i oynatmayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Savunmada büyük rotasyon

Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi Edgar Ie ve Hugo'nun sakatlığının devam etmesi Berat'ın da cezalı olması nedeniyle teknik direktör , ilk 11'i belirlemekte zorlanıyor. Edgar Ie ve Vitor Hugo hafif tempolu antrenmanlara başlasa da forma giyme ihtimalleri çok düşük. Avcı'nın savunmanın göbeğinde Hosseini ve Hüseyin'i görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Berat'ın yokluğunda ön liberoda Baker'e, orta sahada da Flavio'ya şans tanıması bekleniyor.

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