Savunmada büyük rotasyon

Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi Edgar Ie ve Hugo'nun sakatlığının devam etmesi Berat'ın da cezalı olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'i belirlemekte zorlanıyor. Edgar Ie ve Vitor Hugo hafif tempolu antrenmanlara başlasa da forma giyme ihtimalleri çok düşük. Avcı'nın savunmanın göbeğinde Hosseini ve Hüseyin'i görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Berat'ın yokluğunda ön liberoda Baker'e, orta sahada da Flavio'ya şans tanıması bekleniyor.