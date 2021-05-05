Fırtına 9 maçtır kaybetmiyor

Ligin son haftalarında istediği galibiyetleri almakta zorlanan Fırtına, mağlubiyeti de unuttu. En son 29. haftadaki Alanyaspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, 9 haftadır kaybetmedi. Bordo-mavililer son 9 karşılaşma da 7 beraberlik ev 2 beraberlik alırken, 13 puanı hanesine yazdırdı ve rakiplerine üç puan vermedi. Trabzonspor ayrıca 25 Ekim 2020'de İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduktan sonra deplasmanda hiç kaybetmedi. En son 186 gün önce dış sahada yenilen Fırtına, aradaki 15 karşılaşmad 8 galibiyet, 8 beraberlik almayı başardı.