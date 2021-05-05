3 milyon euro istediler

Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş, Trabzonspor'un sol bek listesindeki isimlerden biri. Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Umut, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor ancak kulübü bonservis konusunda rakamı yüksek tutuyor. Fransızlar'ın 3 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, Fırtına ise prensipte anlaştığı sağ bek Bruno Peres gibi bonservis maliyeti olmayan sol beklere öncelik vermiş durumda.



Sarıyer altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından Yeşilköy altyapısına, daha sonra Boluspor'a buradan da Bursaspor'a 525 bin euro'ya transfer oldu. 2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü AC Le Havre'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol 1 asiste imza attı.