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Son dakika spor haberleri: 'a süper Hollandalı: !

'i 4'üncü sırada bitirmesi neredeyse kesinleşen , gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. 'nın raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavili yönetim, ekiplerinden 'da forma giyen başarılı sağ kanat oyuncusu 'i gündemine aldı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 14:45
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a süper Hollandalı: Steven Berghuis!

Teknik Direktör ve scout ekibinin yıl içindeki çalışmalarını masaya yatıran bordo-mavililer transferi gelecek sezon öncesindeki hazırlık kampına kadar bitirmeyi planlıyor.

3 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda öncelikli olarak hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, sağ kanat için Hollandalı 'e kilitlenmiş durumda. Berghuis, sağ kanadın yanı sıra ve mevkilerinde de görev yapıyor.

40 MAÇTA 33 GOLE KATKI!
ekiplerinden 'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu özellikle son 4 sezondaki performansı ile 'ın da kapılarını açtı. Bu sezon 40 maçta 19 gol ve 14 asist üreten Steven Berghuis'in kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

'nin haberine göre , piyasa değeri 12 milyon Euro olan Berghuis'i sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak almak için şartlarını zorlayacak. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde, "4 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

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