Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! 10 yeni isim...

Son dakika spor haberi: 'dan transfer atağı! 10 yeni isim...

Son dakika transfer haberi: 'de ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligi ilk 4'ün içinde bitirmesi beklenen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluk hayallaeri kuran bordo mavililer, 10 transfer yapmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 09:12
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! 10 yeni isim...

'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! 10 yeni isim...

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! 10 yeni isim...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! 10 yeni isim...

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen , 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 yeni transfer yapmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! 10 yeni isim...

Teknik Direktör 'nın, Ümraniyespor ile Altay arasındaki maçta Ümraniyespor'un golcüsü Camara'yı izlediği ama beğenmediği öğrenildi.

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