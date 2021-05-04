Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer atağı! 10 yeni isim...

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...
Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 yeni transfer yapmak için kolları sıvadı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Ümraniyespor ile Altay arasındaki maçta Ümraniyespor'un golcüsü Camara'yı izlediği ama beğenmediği öğrenildi.