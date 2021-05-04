Haberler Trabzonspor PFDK'dan Trabzonsporlu Berat Özdemir'e 2 maç men cezası!

PFDK'dan Trabzonsporlu 'e 2 maç men cezası!

Son dakika haberi... TFF'nin yaptığı açıklamada göre Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonsporlu 'e 2 maç men cezası verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 18:46
PFDK'dan Trabzonsporlu Berat Özdemir'e 2 maç men cezası!

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonsporlu 'e 2 maç müsabakalardan men cezası verilirken, Beşiktaş yönetcisi Kemal Erdoğan'a para cezası verildi.

İşte o açıklama;

"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BERAT AYBERK ÖZDEMİR hakkında, 28.04.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BERAT AYBERK ÖZDEMİR'in, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının görmüş olduğu kırmızı kart cezasının bitiminden itibaren başlatılmasına,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi KEMAL ERDOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"

SON DAKİKA