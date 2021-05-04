Ekuban’dan 20 puanlık katkı

Süper Lig'de 64 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı maçlarda 20 puanı hanesine yazdırdı. Ganalı, 9 golle bordo-mavili takımın forması altında en skorer sezonunu yaşıyor.



27 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk geldiği 2018-19 sezonunda 29 lig maçında 5, 2019- 20'de de 22 maçta 5 gol kaydederken, bu dönem 9 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, 1.82 boyundaki oyuncunun fileleri sarstığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig'de haftayı BAY geçen Trabzonspor'da, takıma 4 gün izin verilmişti. Karadeniz devi, 8 Mayıs'taki Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün başladı. İstanbul'a gidip, yönetimle transfer zirvesi gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki çalışmada takımın başında yer aldı.