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Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür'lük 3 maç

Son dakika haberi: Sakatlığını atlatan Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, ’de olmak istiyor. Hedefi ligdeki son 3 maçta resital sunup kendini Teknik Direktörü ’e göstermek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür'lük 3 maç

ekibinde Abdülkadir Ömür bir hayli hırslı. Genç futbolcu geçirdiği ağır sakatlığın izlerini üzerinden atmaya çalışıyor. Son maçlarda oyuna kulübeden dahil olan 21 yaşındaki futbolcu ligdeki kalan kısa bölümde ilk 11'e yerleşmeyi umut ediyor. Abdülkadir Ömür son 3 maçta kendini Teknik Direktörü 'e yeniden ispat etmeyi hedefliyor. Konsantrasyonu, moral ve motivasyonu yüksek olan yıldız oyuncu antrenmanların da en çalışkan ismi. 'nın gözüne girerek adını 11'e yazdırmaya çalışıyor. Ligde son 3 maçtaki performansı EURO
2020'de olup olmayacağını gösterecek.

BU TURNUVAYI KAÇIRAMAM

Abdülkadir Ömür son 4 maçta ilk 11'de yer almasa da umudunu kesmiş değil. 21 yaşındaki oyuncunun "Bu turnuvayı kaçıramam" diyerek idmanlarda canla başla çalıştığı kaydedildi. Genç futbolcu ligin kalan bölümünde 'a sonrasında ise 'a faydalı olmak istiyor.

GÜNEŞ ARADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol önemli becerileri olan Abdülkadir Ömür'den vazgeçmiş değil. Sakatlığı süresince genç oyuncuyla ilgili son dakika bilgilerini yakından takip etti. Hem A.Ömür'ü hem de Abdullah Avcı'yı arayarak sık sık bilgi aldı.

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