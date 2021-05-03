Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür'lük 3 maç

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür bir hayli hırslı. Genç futbolcu geçirdiği ağır sakatlığın izlerini üzerinden atmaya çalışıyor. Son maçlarda oyuna kulübeden dahil olan 21 yaşındaki futbolcu ligdeki kalan kısa bölümde ilk 11'e yerleşmeyi umut ediyor. Abdülkadir Ömür son 3 maçta kendini A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yeniden ispat etmeyi hedefliyor. Konsantrasyonu, moral ve motivasyonu yüksek olan yıldız oyuncu antrenmanların da en çalışkan ismi. Abdullah Avcı'nın gözüne girerek adını 11'e yazdırmaya çalışıyor. Ligde son 3 maçtaki performansı EURO

2020'de olup olmayacağını gösterecek.

BU TURNUVAYI KAÇIRAMAM

Abdülkadir Ömür son 4 maçta ilk 11'de yer almasa da umudunu kesmiş değil. 21 yaşındaki oyuncunun "Bu turnuvayı kaçıramam" diyerek idmanlarda canla başla çalıştığı kaydedildi. Genç futbolcu ligin kalan bölümünde Trabzonspor'a sonrasında ise Milli Takım'a faydalı olmak istiyor.

GÜNEŞ ARADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli becerileri olan Abdülkadir Ömür'den vazgeçmiş değil. Sakatlığı süresince genç oyuncuyla ilgili son dakika bilgilerini yakından takip etti. Hem A.Ömür'ü hem de Abdullah Avcı'yı arayarak sık sık bilgi aldı.