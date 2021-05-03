Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Nwakaeme belirsizliği! Abdullah Avcı... (TS haberi)

Son dakika spor haberi: 'da Nwakaeme belirsizliği! ... ( haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de son düzlüğe girilirken haftayı BAY geçen 'da yeni sezon hazırlıkları da hız kazanmış durumda. Özellikle transfer konusunda kolları sıvayan bordo-mavililerde bazı isimlerin performansı da teknik heyeti düşündürüyor. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:02
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Nwakaeme belirsizliği! Abdullah Avcı... (TS haberi)

Hafta sonunu BAY geçen ve yeni sezon transfer çalışmalarına ağırlık veren 'da hareketlilik var. Başkan 'nun söylemine göre iki isimle prensipte anlaşan ( ve ) bordo mavililer kanat ve forvet olmak üzere hücum bölgesine üç dört takviye daha düşünüyor.

Bir sezon daha mukavelesi bulunan konusunda ise ciddi soru işaretleri var. Sebebi de son haftalarda performansında yaşanan ciddi düşüşler.

12 MAÇTIR SUSKUN
Son golünü 8 Şubat'ta maçında atan ve 12 maçtır suskun olan Nwakaeme'nin hem performansı hem de yaşının 32 olması yeni sezon adına düşündürüyor.

Teknik Direktör 'nın sol kanada da daha genç ve kaliteli bir takviye istediği biliniyor.

Bileklerine çok hakim olan Nwakaeme 2018-19'da ligde 27 maçta 10 gol - 10 asistlik, geçen sezon da 29 maçta 11 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.

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