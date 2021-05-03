Oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için hem oyuncuyla hem de ailesiyle masaya oturdular. Şartlarını öğrendiler. Trabzonspor'un projesini, gençlere verdiği önemi ve kendilerinde parlayan isimlerin yurt dışına yaptığı transferleri aktardılar.
SÖRLOTH VE YUSUF ÖRNEĞİ
Trabzonspor, Besar Gudjufi'yi ikna etmek için kendilerinde oynadıktan sonra Avrupa'ya güçlü transferler yapan Alexander Sörloth, Yusuf Yazıcı'yı örnek gösteriyor. Kendilerini seçmesi halinde Gudjufi'nin de benzer bir rota izleyebileceği vurgulanıyor.
DINAMO ZAGREB ISRARCI
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Besar Gudjufi için bu coğrafyanın güçlü temsilcisi Dinamo Zagreb de bir hayli ısrarcı. Zagreb'in 16 yaşındaki futbolcu için 500 bin euro'luk bir bonservis ödemeye hazır olduğu kaydedildi.