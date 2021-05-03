Haberler Trabzonspor Fırtına'ya yeni elmas!

'ya yeni elmas!

Eljif Elmas’ın Fenerbahçe’de yakaladığı başarı sonrası Napoli’ye yaptığı transfer Türk kulüplerinin rotasını Makedonya’ya kırmalarına neden oldu. 'tan sonra Karadeniz ekibi de Gudjufi ile ilgileniyor. Bordo-mavillier süper genç için Makedonya'ya bir heyet yolladı. Aile ile görüşüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a 16'lık süper yetenek!

Bordo-mavililer gelecek sezon için büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. 'un kadrosuna katmak istediği isim henüz 16 yaşındaki Besar Gudjufi... Makedon futbolunda, Eljif Elmas'tan sonra en çok heyecan veren oyuncu olarak gösterilen Gudjufi için elini çabuk tuttu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a 16'lık süper yetenek!

Eljif'te geç kaldığı için oyuncuyu Kanarya'ya kaptıran bordo-mavililer aynı hataya düşmek istemiyor. Hem 10 numara hem de sol kanatta forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun şimdiden birçok talibi bulunuyor. bu sebeple elini çabuk tutmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a 16'lık süper yetenek!

GÖREN HAYRAN KALIYOR

KAriyerini Makedon Ligi sonuncusu Belasica'da sürdüren Besar Gudjufi ile Türkiye'den ilk olarak ilgilenmişti. Siyah-beyazlıların bu transfer için 400 bin euro teklif ettiği öğrenildi. Bordo-mavililer ise işi bir adım ileri götürdü. adına bir heyet Makedonya'ya gitti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a 16'lık süper yetenek!

Oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için hem oyuncuyla hem de ailesiyle masaya oturdular. Şartlarını öğrendiler. 'un projesini, gençlere verdiği önemi ve kendilerinde parlayan isimlerin yurt dışına yaptığı transferleri aktardılar.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a 16'lık süper yetenek!

SÖRLOTH VE YUSUF ÖRNEĞİ

, Besar Gudjufi'yi ikna etmek için kendilerinde oynadıktan sonra Avrupa'ya güçlü transferler yapan Alexander Sörloth, Yusuf Yazıcı'yı örnek gösteriyor. Kendilerini seçmesi halinde Gudjufi'nin de benzer bir rota izleyebileceği vurgulanıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a 16'lık süper yetenek!

DINAMO ZAGREB ISRARCI

'un kadrosuna katmak istediği Besar Gudjufi için bu coğrafyanın güçlü temsilcisi Dinamo Zagreb de bir hayli ısrarcı. Zagreb'in 16 yaşındaki futbolcu için 500 bin euro'luk bir bonservis ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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