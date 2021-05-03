Bordo-mavililer gelecek sezon için büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isim henüz 16 yaşındaki Besar Gudjufi... Makedon futbolunda, Eljif Elmas'tan sonra en çok heyecan veren oyuncu olarak gösterilen Gudjufi için Fırtına elini çabuk tuttu.

Eljif'te geç kaldığı için oyuncuyu Kanarya'ya kaptıran bordo-mavililer aynı hataya düşmek istemiyor. Hem 10 numara hem de sol kanatta forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun şimdiden birçok talibi bulunuyor. Trabzonspor bu sebeple elini çabuk tutmayı planlıyor.