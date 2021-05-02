Tavan ücret 1.5 milyon Euro

Karadeniz temsilcisi transfer dönemi yaklaşırken birkaç yıldır uyguladığı para politikalarından önümüzdeki sezon da vazgeçmeyecek. Bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın belirlediği transfer listesi doğrultusunda çalışırken ödenecek ücretlerde üst limiti belirledi. Trabzonspor transfer ettiği futbolculara maksimum 1.5 milyon euro verecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Geçmişte 4-5 milyon euro'luk ücretler ödeniyordu.l Artık böyle bir imkan yok. Zaten borçlanmakla, bu paraları harcamakla da başarı gelmiyor" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu gelecek sezonlarda da bu para politikalarını sürdüreceklerini kaydetti.

EN PAHALISI NWAKAEME

Trabzonspor'da mevcut kadroda en fazla parayı Anthony Nwakaeme alıyor. Nijeryalı yıldız 1.5 milyon euro kazanıyor. Benik Afobe. Djaniny Semedo ve Vitor Hugo 1.3 milyon euro ile Nwakaeme'yi takip ediyorlar.