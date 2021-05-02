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Tavan ücret 1.5 milyon Euro

’da gelecek sezon en yüksek maaş 1.5 milyon euro olacak. Ağaoğlu “Borçlanmakla başarı gelmiyor” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Tavan ücret 1.5 milyon Euro

transfer dönemi yaklaşırken birkaç yıldır uyguladığı para politikalarından önümüzdeki sezon da vazgeçmeyecek. Bordo-mavili yönetim, 'nın belirlediği transfer listesi doğrultusunda çalışırken ödenecek ücretlerde üst limiti belirledi. transfer ettiği futbolculara maksimum 1.5 milyon euro verecek. Başkan "Geçmişte 4-5 milyon euro'luk ücretler ödeniyordu.l Artık böyle bir imkan yok. Zaten borçlanmakla, bu paraları harcamakla da başarı gelmiyor" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu gelecek sezonlarda da bu para politikalarını sürdüreceklerini kaydetti.

EN PAHALISI NWAKAEME

Trabzonspor'da mevcut kadroda en fazla parayı alıyor. Nijeryalı yıldız 1.5 milyon euro kazanıyor. . Djaniny Semedo ve 1.3 milyon euro ile Nwakaeme'yi takip ediyorlar.

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