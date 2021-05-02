Son dakika spor haberleri: Menajerler Rayane Aabid ve Younes Belhanda'yı Trabzonspor’a önerdi!

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı bu sezon takımını zirve yarışında tutmaya çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunun kurulması için hummalı bir çalışma içerisinde.
Trabzonspor'da scout ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim çalışmalarını sürdürürken menajerlerden de oyuncu önerisi yağıyor.
Orta sahaya oyuncu arayan bordo-mavililere tanıdık iki isim önerildi. Biri Hatayspor'da forma giyen Rayane Aabid. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için kararı Avcı verecek.