Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Menajerler Rayane Aabid ve Younes Belhanda'yı Trabzonspor’a önerdi!

Son dakika spor haberleri: Menajerler ve 'yı ’a önerdi!

orta sahasında gelecek sezon ve ’ın yerleri garanti. Bu bölgeye bir transfer daha yapmayı planlayan Trabzonspor'a menajerler tarafından eski Galatasaraylı ve Hataysporlu 'in önerildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Menajerler Rayane Aabid ve Younes Belhanda'yı Trabzonspor’a önerdi!

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı bu sezon takımını zirve yarışında tutmaya çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunun kurulması için hummalı bir çalışma içerisinde.

Son dakika spor haberleri: Menajerler Rayane Aabid ve Younes Belhanda'yı Trabzonspor’a önerdi!

'da scout ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim çalışmalarını sürdürürken menajerlerden de oyuncu önerisi yağıyor.

Son dakika spor haberleri: Menajerler Rayane Aabid ve Younes Belhanda'yı Trabzonspor’a önerdi!

Orta sahaya oyuncu arayan bordo-mavililere tanıdık iki isim önerildi. Biri 'da forma giyen . Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için kararı Avcı verecek.

Son dakika spor haberleri: Menajerler Rayane Aabid ve Younes Belhanda'yı Trabzonspor’a önerdi!

TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR

Karadeniz temsilcisine önerilen bir diğer isim ise . Sezon devam ederken ile sözleşmesi yönetim tarafından feshedilen Faslı yıldız da yine menajerler tarafından 'a önerildi.

Son dakika spor haberleri: Menajerler Rayane Aabid ve Younes Belhanda'yı Trabzonspor’a önerdi!

Eski kulübü Montpellier'den de teklif alan Belhanda kariyerine çok sevdiği Türkiye'de devam etmeyi planlıyor. Adı Beşiktaş ve Başakşehir ile de anılıyor.

Son dakika spor haberleri: Menajerler Rayane Aabid ve Younes Belhanda'yı Trabzonspor’a önerdi!

Süper Lig'i bilmesi, geçiş oyunundaki kalitesi, taktikleri çabuk kavrayıp, uygulayabilmesi, sisteme basit şekilde adapte olması Belhanda'yı cazip kılıyor.

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