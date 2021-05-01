Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

Gelecek sezon iddialı ve bol rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanının düşme ihtimaline karşın yerli havuzunu da geliştirmek istiyor.
25 yaşındaki sol bek Umut Meraş için Fransız ekibi Le Havre ile temasa geçen Fırtına, oyuncunun satılık olup olmadığı, satılıksa bonservisi için ne kadar para istediğini sordu. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.
Bursaspor'un 23 yaşındaki orta sahası Emirhan Aydoğan ve Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki sol kanadı Barış Yılmaz için de temaslar hızlandı.