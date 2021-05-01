Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: 'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

Son dakika transfer haberi: 'de , yönetiminde gelecek sezona iyi bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor... Bordo mavililer, yabancı kontenjanının da düşme ihtimalini göz önüne alarak yerli isimlere yöneldi. Hem kadrodaki rotasyon, hem de ilk 11'de katkı sağlayacak oyuncular için görüşmeler başladı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

Gelecek sezon iddialı ve bol rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen , yabancı kontenjanının düşme ihtimaline karşın yerli havuzunu da geliştirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

25 yaşındaki sol bek Umut Meraş için Fransız ekibi ile temasa geçen , oyuncunun satılık olup olmadığı, satılıksa bonservisi için ne kadar para istediğini sordu. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

'un 23 yaşındaki orta sahası ve 'nün 20 yaşındaki sol kanadı için de temaslar hızlandı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Kulüplerinden izin alarak iki futbolcuyla masaya oturuldu ve anlaşma sağlandı. Şimdi kulüplerle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

Bu sezon 32 maçta forma giyen Barış, 7 gol 5 asistlik performansıyla milli takıma da gitmeye hak kazanırken, 31 kez sahaya çıkarak 'un en istikrarlı isimleri arasında yer alan da birçok takımı peşinden koşturuyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

7 gol 4 asistlik performansı olan için 'daki başkanlık seçimleri de beklenecek. Ancak yönetimin transfer hamlelerini kısa sürede bitirmek istediği biliniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

26 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST

altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından altyapısına, daha sonra 'a buradan da 'a 525 bin euro'ya transfer oldu. 2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü 'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol attı, 1 de asiste imza attı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

NAFİCAN İÇİN OLUMLU REFERANS

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki sol beki Nafican Yardımcı ise scout ekipleri ve teknik ekip tarafından izlenilip beğenildi. Çorum kulübüyle ilk temasını yapan bordo-mavililer, Nafican'ın kadrosuna katarak hem oyuncunun gelişimine katkı sağlamak hem de sol bek rotasyonunda alternatif elde etmeyi amaçlıyor. Karadeniz devinin bu üç isim dışında yerli havuzunu daha da geliştirmeyi planladığı da öğrenildi.

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