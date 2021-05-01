Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! İşte o isimler...

Sarıyer altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından Yeşilköy altyapısına, daha sonra Boluspor 'a buradan da Bursaspor 'a 525 bin euro'ya transfer oldu. 2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü Le Havre 'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol attı, 1 de asiste imza attı.

NAFİCAN İÇİN OLUMLU REFERANS

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki sol beki Nafican Yardımcı ise scout ekipleri ve teknik ekip tarafından izlenilip beğenildi. Çorum kulübüyle ilk temasını yapan bordo-mavililer, Nafican'ın kadrosuna katarak hem oyuncunun gelişimine katkı sağlamak hem de sol bek rotasyonunda alternatif elde etmeyi amaçlıyor. Karadeniz devinin bu üç isim dışında yerli havuzunu daha da geliştirmeyi planladığı da öğrenildi.