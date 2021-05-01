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Gol sıkıntısı

Geçtiğimiz dönem 34 maçta 76 gol atan bordo-mavililer, bu sezon ise 37 karşılaşmada fileleri 45 kez sarsabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Gol sıkıntısı
, bu sezon 'de oynadığı 37 maçta 45 gol atarken kalesinde ise 34 gol gördü. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 76 gol atarken kalesinde ise 42 gol görmüştü. ekibinde geçtiğimiz sezon 14 oyuncu gol atarken bu sezon ise 13 oyuncu golle tanışması, ligin boyunun da uzamasına rağmen geçtiğimiz sezon ki gol sayısının bir hayli gerisinde kaldı. Trabzonspor, bu sezon ligde 1.21 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2.23 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.
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