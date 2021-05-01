Dış sahada sert esiyor

Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, üst üste 5. beraberliğini elde etti. Dış sahadaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkartan Karadeniz ekibi, ligde bu alandaki en uzun seriyi yakalayan takım oldu. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı.

TEK YENİLGİ ALDI

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 34 puan topladı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile birlikte deplasmanda en çok berabere kalan takım oldu.