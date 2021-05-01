Haberler Trabzonspor Dış sahada sert esiyor

Dış sahada sert esiyor

Bordo-mavililer, ile de deplasmanda 1-1 berabere kalarak, üst üste 5. beraberliğini elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 07:09
Dış sahada sert esiyor

Trabzonspor, ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, üst üste 5. beraberliğini elde etti. Dış sahadaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkartan ekibi, ligde bu alandaki en uzun seriyi yakalayan takım oldu. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini 'ye karşı sezonun ilk yarısında döneminde yaşayan bordo-mavililer, yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı.

TEK YENİLGİ ALDI
Trabzonspor, bu sezon dış sahada 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 34 puan topladı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile birlikte deplasmanda en çok berabere kalan takım oldu.

SON DAKİKA