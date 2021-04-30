Haberler Trabzonspor Trabzonspor gol yollarında geçtiğimiz sezonu arıyor

gol yollarında geçtiğimiz sezonu arıyor

'da son dakika haberi... mavililer, son olarak deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet alabilen 'nın, gol yollarında da geçtiğimiz sezona nazaran daha geride olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 15:47
Trabzonspor gol yollarında geçtiğimiz sezonu arıyor
, 'de bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşadı. -mavililer geçtiğimiz sezon 34 maçta 76 gol atarken, bu sezon ise 37 maçta 45 gol kaydedebildi.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 45 gol atarken kalesinde ise 34 gol gördü. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 76 gol atarken kalesinde ise 42 gol görmüştü. ekibinde geçtiğimiz sezon 14 oyuncu gol atarken bu sezon ise 13 oyuncu golle tanışması, ligin boyunun da uzamasına rağmen geçtiğimiz sezon ki gol sayısının bir hayli gerisinde kaldı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 24 gol atarak gol kralı olan 'ün ardından bordo-mavililerin bu sezon en çok golünü atan isim ise 9 golle oldu.

Trabzonspor, bu sezon ligde 1,21 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2,23 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Trabzonspor, ligde son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Son 5 maçta 7 puan toplayıp, 8 puan kaybeden , ligde 64 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Karadeniz ekibi son 5 maçta ise rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

SON DAKİKA