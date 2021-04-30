Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Caleb Ekuban farkı! 20 puan...

Son dakika spor haberi: 'da farkı! 20 puan...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu , takıma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun skor ürettiği 8 karşılaşmada bordo-mavililer, 20 puan topladı. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 10:47
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Caleb Ekuban farkı! 20 puan...

'de 64 puanla 4. sırada yer alan , 'ın gol attığı maçlarda 20 puanı hanesine yazdırdı. ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ganalı oyuncu, 9 golle bordo-mavili takımın forması altında en golcü sezonunu yaşıyor.

Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydederken bu sezon 29 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı ile Göztepe, 2-1 galip geldiği , ve ile 1-1 berabere biten ve Göztepe maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

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