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Son dakika haberi: Transferde zirvesi! ...

Son dakika transfer haberi: Takıma 4 gün izin veren teknik direktör , transfer görüşmelerini yakından takip etmek için ’a geçti. Avcı süreçte aktif olarak rol alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 07:09
Son dakika Trabzonspor haberi: Transferde İstanbul zirvesi! Abdullah Avcı...
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'da transfer çalışmaları ligin bitimine sayılı günler kala oldukça hareketlendi.

-mavili takımda Başkan , iki oyuncuyla anlaştıklarını ikisinde de önemli mesafe kat ettiklerini belirtirken, toplamda yapılacak transfer sayısının en az 8 olması bekleniyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan ve için sezonun sona ermesi beklenirken, diğer transferlerin tamamlanması için de yoğun temaslar devam ediyor.

Bu doğrultuda teknik direktör , 'da yöneticilerle bir araya gelecek. Burada görüşmelerde bizzat rol alacak olan Avcı'nın oyuncularla direkt olarak iletişime geçeceği ve hedefler konusunda onları ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

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