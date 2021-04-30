Son dakika Trabzonspor haberi: Transferde İstanbul zirvesi! Abdullah Avcı...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları ligin bitimine sayılı günler kala oldukça hareketlendi.

Bordo-mavili takımda Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncuyla anlaştıklarını ikisinde de önemli mesafe kat ettiklerini belirtirken, toplamda yapılacak transfer sayısının en az 8 olması bekleniyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Koita ve Bruno Peres için sezonun sona ermesi beklenirken, diğer transferlerin tamamlanması için de yoğun temaslar devam ediyor.

Bu doğrultuda teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da yöneticilerle bir araya gelecek. Burada görüşmelerde bizzat rol alacak olan Avcı'nın oyuncularla direkt olarak iletişime geçeceği ve hedefler konusunda onları ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.