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Abdulkadir Parmak özür diledi

Kadro dışı bırakılan Parmak: Hocam ve ekibinden, yönetiminden, camiadan, üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Abdulkadir Parmak özür diledi
Kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından özür diledi: Parmak şunları söyledi: " maçı sonrasında yaşananlar ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar, konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden 'un farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da alınan karara saygı duymaktan ve kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim ya da farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam ve ekibinden, Trabzonspor yönetim kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim."
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