Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transfer şov! Sezon sonunda 6 bomba birden

Son dakika spor haberleri: 'dan transfer şov! Sezon sonunda 6 bomba birden

Teknik direktör 'nın raporuna göre transfer operasyonunu yürüten Trabzonsporlu kurmaylar bir süredir temas halinde olduğu isimleri renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, 'de sezonun sona ermesiyle birlikte anlaşma sağladığı yıldızlara imza attıracak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:47
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan transfer şov! Sezon sonunda 6 bomba birden

'de sezonun geri kalan bölümünde , ve ile karşılaşacak olan , bu maçların ardından 2020-21 sezonuna noktayı koyacak. Bordo-mavililerde teknik direktör ve Futbolcu İzleme Komitesi gelecek sezonun transferlerine odaklanırken tespit edilen isimler üzerinde ise titiz bir çalışma yürütülüyor.


SEZONUN BİTMESİYLE TRANSFERLER AÇIKLANACAK!
61Saat'in haberine göre, ve ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, bu oyuncuların dışında 4 nokta transferi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kanatlarla birlikte hattını daha güçlü bir hale getirmeyi planlayan ekibinin, sezonun bitmesiyle birlikte görüşme halinde olduğu oyuncularla sözleşmeleri imzalaması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da kadroya katılması muhtemel oyuncuların yeni sezon kampında hazır olmalarına büyük bir önem veriyor.

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