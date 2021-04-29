Son dakika spor haberi: Spor yazarları Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasını yorumladı!

REHA KAPSAL - TEMEL EKSİKLİKLER
Trabzonspor oyuna, topa sahip olarak ve rakip alanda oynama isteğiyle başladı. Oyuna hükmettiği gibi pozisyonlar da buldu. Özellikle Nwakaeme'nin sezon boyunca formsuzluğu, takıma katkı sağlayamaması, Djaniny'nin bir maçı diğer maçı tutmayan performans tutarsızlığı ve saha içindeki olun dağınıklılığı, Ekuban'ın Trabzonspor formasıyla çıktığı 100. maçında gol atması, saha içindeki atletizmini ortaya koymaktaki iyi niyeti, çalışkanlığı, attığı gol kadar önemli.
Yalnız onun da dar alan becerisini ve son vuruşlardaki kalitesini geliştirmesi gerekir. Rakip yarı alanda yaptıkları en iyi organize atak 41'inci dakikada rakip ceza sahasına yakın yerde, 8 Trabzonsporlu oyuncunun sayısal olarak çokluğu aynı zamanda rakip ceza sahası içine fazla oyuncuyla girmeleri, 2-3 kez de o dakikada içinde dönen ikinci topları alıp doğru yerleşim ve alanlarda olduklarından; set hücumu organizasyonu çok doğru bir şekilde gerçekleşti.
Hosseini'nin Edgar'ın yerine oynaması, savunma göbeğindeki tandemde geçen hafta sonradan oyuna girdiği bölüm gibi bu maçta da uyumsuzluk ve bununla beraber sıkıntı yarattı. Bir takımın saha içinde en güçlü olduğu an, top ayağında olduğu anlardır. Yalnız bunu doğru kullanamazsa da, aynı zamanda bir takımın en zayıf halidir.