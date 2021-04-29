Son dakika spor haberi: Abdulkadir Parmak'tan açıklama geldi! "Galatasaray maçı sonrası..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 1-1 berabere biten Galatasaray maçında Abdülkadir Parmak'ı oyuna almak istemiş ancak 28 yaşındaki futbolcu oyuna girmek istemeyince ipler gerilmişti. Bu durum sonrası Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılarak para cezasına çarptırılmıştı.

Bu gelişmeler sonrası Abdukadir Parmak kişisel sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir paylaşımda bulundu.

"Galatasaray maçı sonrasında yaşananlar ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar ve konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor kulübünü farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Bu gelinen çok üzgün olsam da, alınan noktada karara saygı duymaktan ve kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim ya da farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor Yönetim Kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim."