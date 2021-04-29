Ekuban’ın 100’ü güldü

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Ekuban, Göztepe sınavı ile Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. Dalya dediği karşılaşmada fileleri sarsan 27 yaşındaki Ganalı, toplamda 28 gol attı ve 17 de asist yaptı. Mücadele sonrası konuşan Ekuban, "İstediğimiz gibi başlayamadık ve geriye düştük. Sonrasında da işleri toparlayacakken 10 kişi kaldık. Golü atarak bir puan kazandık ama bir puandan daha fazlası o duruşu göstermekti. Asla pes etmeyeceğimizi gösterdik. Lig sonuna kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.