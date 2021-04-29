Haberler Trabzonspor Dış sahada kaybetmiyor

Dış sahada kaybetmiyor

45+1’de Jahovic’in golüyle geriye düşen, 67’de Berat’ın atılması ile 10 kişi kalan , 88’de Ekuban ile 1 puanı aldı ve dışarıda yenilmezlik serisini 16’ya çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Dış sahada kaybetmiyor

devi, ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında bir yara daha aldı. 45+1. dakikada Jahovic'in golü ile soyunma odasına geride giren bordo-mavili takım, 67'de Berat'ın atılması ile bir şok daha yaşadı. Ancak pes etmedi, mücadeleye devam etti. Eline geçirdiği birçok fırsatta fileleri havalandıramayan Ekuban'ın 88'de attığı golle eşitliği sağlayan , hanesine bir puan yazdırdı. Karadeniz devi bu sezon deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

183 GÜNLÜK SERİ

, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de 'da oynanan derbisinde 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz devi, daha sonra 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak 183 gündür kaybetmedi. Bu arada Trabzonspor, 'de Göztepe ile oynadığı 13 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 7 maçta taraflar berabere kaldı. Son iki karşılaşmayı Fırtına almıştı.

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