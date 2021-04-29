Dış sahada kaybetmiyor

Karadeniz devi, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında bir yara daha aldı. 45+1. dakikada Jahovic'in golü ile soyunma odasına geride giren bordo-mavili takım, 67'de Berat'ın atılması ile bir şok daha yaşadı. Ancak pes etmedi, mücadeleye devam etti. Eline geçirdiği birçok fırsatta fileleri havalandıramayan Ekuban'ın 88'de attığı golle eşitliği sağlayan Trabzonspor, hanesine bir puan yazdırdı. Karadeniz devi bu sezon deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.



183 GÜNLÜK SERİ

Fırtına, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan F.Bahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz devi, daha sonra 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak 183 gündür kaybetmedi. Bu arada Trabzonspor, İzmir'de Göztepe ile oynadığı 13 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 7 maçta taraflar berabere kaldı. Son iki karşılaşmayı Fırtına almıştı.



Yunus Emre SEL