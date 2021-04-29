Haberler Trabzonspor Bir Uğurcan klasiği

Bir klasiği

25 yaşındaki kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla ataklarına set çekti. de önemli işlere imzasını attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Bir Uğurcan klasiği
Maçın ilk yarısında daha fazla topla oynayan ve daha çok pozisyona giren takım gibi gözükse de daha net pozisyonlar bulan taraf oldu. Bu anlarda birinde 'nın hatalar zinciri sonucunda topu ağlarla buluşturmayı başardı. İkinci yarıda ise özellikle 'nun oyundan çıkması ve 'ın gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun kontrolü önemli oranda Göztepe'nin eline geçti. Bu dakikalarda önemli kurtarışlar yaparken savunma da oynayan da kritik anlarda sahne aldı.
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