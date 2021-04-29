Abdullah Avcı: Gelecek adına umutluyum

Göztepe maçı sonrası Abdullah Avcı, ortada bir oyun olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Dalgalı bir oyun vardı. Organizasyonlar tam istediğimiz gibiydi. Üst üste 2 hata yaptık, cezalandıramadılar. 3. defa yapınca Jahovic attı. İkinci yarıda etkili olmaya çalıştığımız bölümde kırmızı kart yedik. Oyunu doğru oynarkan bir eksiğin açığını kapatabilirsin. 10 kişi kaldıktan sonra takımın verdiği tepki önemliydi. Trabzon her zaman istekli oynamalı" dedi.

SENEYE HEDEFİMİZ ZİRVE

Avcı şunları söyledi: "Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. BAY haftasına geldik. Geldiğimiz günden beri gelişiyoruz. Bunun için de hem kalite hem de rekabeti oluşturacak çalışmalar yapılıyor. Dar alanda problem çözmek gerekiyor. Bir puan bizi asla tatmin etmez ama gelecek adına gerçekçi şekilde zirvede olmak için o adımları atıyoruz. Gelecek sezon adına güzel mesajlar alıyorum."