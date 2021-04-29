Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Gelecek adına umutluyum

: Gelecek adına umutluyum

Dalgalı bir oyun sergilediklerini söyleyen bordo-mavili hoca “Bir puan tabii ki bizi tatmin etmez ama gelecek sezon adına güzel mesajlar alıyorum” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Abdullah Avcı: Gelecek adına umutluyum

maçı sonrası , ortada bir oyun olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Dalgalı bir oyun vardı. Organizasyonlar tam istediğimiz gibiydi. Üst üste 2 hata yaptık, cezalandıramadılar. 3. defa yapınca attı. İkinci yarıda etkili olmaya çalıştığımız bölümde kırmızı kart yedik. Oyunu doğru oynarkan bir eksiğin açığını kapatabilirsin. 10 kişi kaldıktan sonra takımın verdiği tepki önemliydi. her zaman istekli oynamalı" dedi.

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Avcı şunları söyledi: " her maçını kazanmak için oynar. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. BAY haftasına geldik. Geldiğimiz günden beri gelişiyoruz. Bunun için de hem kalite hem de rekabeti oluşturacak çalışmalar yapılıyor. Dar alanda problem çözmek gerekiyor. Bir puan bizi asla tatmin etmez ama gelecek adına gerçekçi şekilde zirvede olmak için o adımları atıyoruz. Gelecek sezon adına güzel mesajlar alıyorum."

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