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Son dakika TS haberleri | karşısında seriyi sürdürmek istiyor!

Spor Toto 'in 38. haftasında , 'ye konuk oluyor. Maç öncesinde Fırtına'nın 15 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi bulunuyor. Trabzonspor son olarak ligin ilk yarısında yönetiminde 'ye yenilmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:43
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor Göztepe karşısında seriyi sürdürmek istiyor!

'in 38. haftasında , yarın 'ye konuk olacak. 'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ve yapacak.

Lig'de 63 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililer, yerini sağlamlaştırmak ve üst basamaklara doğru tırmanma şansını sürdürmek için rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için maçında forma giyemeyen Bakasetas'ın ise Göztepe karşısında görev alması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 'nın kadroya alınıp-alınmayacağı yapılacak son antrenman sonrasında netlik kazanacak.

Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisini elde eden bordo-mavililer, 'de oynayacağı maçta da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini 'ye karşı sezonun ilk yarısında döneminde alan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör yönetiminde ise deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

AVCI-KARAMAN 6. KEZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü , 6. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın yıllarca formasını giyen ve teknik direktörlük göreve yapan Ünal Karaman, 2019-2020 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisinden ayrılmıştı. Söz konusu ayrılığın ardından Karaman ilk kez bordo-mavili takıma rakip olacak.

Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.

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