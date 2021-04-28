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Son dakika haberi: 7 takviye istedi

Göztepe maçı sonrası İstanbul’da yönetim ile bir araya gelecek olan tecrübeli hoca; iki bek, iki kanat, iki forvet ve bir de orta saha alınmasını talep etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı 7 takviye istedi

Karadeniz devinde transfer çalışmaları teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı 7 takviye istedi

Yönetim kuruluna sunduğu raporda 6 banko isim isteyen Avcı'nın, "Önce direkt oynayacak futbolcuları transfer edelim, sonra rotasyon oyuncularına da odaklanırız" ifadesini kullandığı ve geniş kapsamlı bir çalışma sunduğu öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı 7 takviye istedi

Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, en az iki forvet, orta saha ve kaleci Uğurcan'ın durumuna bağlı kaleci transferi yapmayı planlayan Avcı'nın, Hosseini'nin anlaşma imzalaması durumunda stoper de isteyebileceği öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı 7 takviye istedi

YOĞUN TRAFİK

Göztepe karşılaşması sonrası oyuncularına 4 gün izin verecek olan teknik direktör da İstanbul'a geçecek.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı 7 takviye istedi

Burada ailesi ile bir araya gelecek başarılı hoca, transfer çalışmalarındaki son durum hakkında da yöneticilerle görüşmeler yapacak. Transfer sürecinde bizzat rol alan Avcı, kendi yaptığı görüşmelerle de ilgili yöneticilere detaylı bilgilendirme yapacak.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı 7 takviye istedi

Bordo-mavili teknik adamın ayrıca takımdan gitmesi muhtemel isimler, başka takımlara kiralanan futbolcular konusunda da yöneticilerle fikir alışverişinde bulunması ve yol haritası belirlenmesi bekleniyor.

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