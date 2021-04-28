Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Hedefe gidebilmek adına..."

Son dakika spor haberi: - maçı öncesi konuştu! "Hedefe gidebilmek adına..."

'in 38. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Avcı, "Hedefe gidebilmek adına birçok organizasyon ve çalışma yapıyoruz. En çok gol yiyenden, en az gol yiyene dönen ve kupa kazanan bir takım kimliğine büründük. Şampiyonluk potasına kadar girmiştik." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 15:49 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 15:53
Son dakika spor haberi: Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Hedefe gidebilmek adına..."

'in 38. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Gribal bir durum yaşadım, farklı yansıtıldı. Onun bilgilendirmesini geçeyim.

Hedefe gidebilmek adına birçok organizasyon ve çalışma yapıyoruz. En çok gol yiyenden, en az gol yiyene dönen ve kupa kazanan bir takım kimliğine büründük. Şampiyonluk potasına kadar girmiştik.

İyi bir takımla oynuyoruz. Trabzonspor tarihinin önemli futbolcuları ve teknik direktörlerinden biri, 'la rakip olacağız. Ben de onunla takımda mesai arkadaşlığı yapmıştım.

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