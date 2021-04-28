Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

Son dakika spor haberi: ve Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'a, hem hem de talip oldu. Tecrübeli oyuncunun iki takım arasındaki tercihi de netleşti. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:19 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:30
Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi netleşiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

Ajansspor'da yer alan habere göre tecrübeli ismi hem hem de istiyor ancak oyuncunun şu anki tercihinin Beşiktaş olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz yerine, yönetiminin ve Sergen Yalçın'ın bu boşluğu Abdulkadir Parmak ile doldurmak istediği ve transferde ısrarcı olduğu vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

Abdulkadir Parmak'ın 'la sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, bu sezon 23 maçta ilk 11 oynadı, 3 kez sonradan oyuna girdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

formasını toplam 98 kez giyen oyuncunun, bordo-mavili formayla 9 gol 6 asisti bulunuyor.

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