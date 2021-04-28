Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Abdulkadir Parmak'ı istiyor! Oyuncunun tercihi...

Ajansspor'da yer alan habere göre tecrübeli ismi hem Galatasaray hem de Beşiktaş istiyor ancak oyuncunun şu anki tercihinin Beşiktaş olduğu bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve bir türlü sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz yerine, Beşiktaş yönetiminin ve Sergen Yalçın'ın bu boşluğu Abdulkadir Parmak ile doldurmak istediği ve transferde ısrarcı olduğu vurgulandı.