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Djaniny’ye şut emri

, son sekiz maçta beş gol atan Yeşil Burun Adalı forvetten kaleyi gördüğü yerden vurmasını istedi. Djaniny, karşılaşmasında da en büyük koz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Djaniny’ye şut emri

Sezon başında performansı nedeniyle eleştirilen Djaniny, ligin ikinci yarısında 'un en önemli hücum silahı haline geldi. Çıktığı son sekiz maçında beş gol atıp, bir asist yapan Yeşil Burun Adalı forvet takıma önemli katkılar sunmuş durumda. Bugün deplasmanında da bordo-mavililerin en önemli kozlarından olacak 30 yaşındaki yıldıza 'dan şut emri geldi. Başarılı çalıştırıcının öğrencisine, "Uzaktan şut denemeleri yap. Senden beklentimiz yüksek. Son haftalardaki gibi devam" dediği belirtildi.

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