Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır

A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un '1' numarası olan Uğurcan, bu sezon kariyerinin en önemli dönemini yaşıyor. Süper Lig'de yüzde 77.3 kurtarış başarısıyla bu alanda da ilk sırada yer alan başarılı eldiveni, Muslera yüzde 74.3, Altay Bayındır yüzde 73.2 ve Ersin Destanoğlu da yüzde 66.7 ile takip etti. Bordo-mavililerin Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven, hemen her karşılaşmada kalesinde devleşiyor.

AVCI İLE ŞAHLANDI

Abdullah Avcı da Uğurcan Çakır'ın performansına önemli katkı sağladı. Deneyimli teknik adam, takım savunmasını ön planda tuttu. Avcı'nın görevde olmadığı Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 7 maçta forma 13 gol gören başarılı eldiven, Avcı'dan sonra ise 28 müsabakada 19 gole engel olamadı.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, forma giydiği 34 maçın 13'ünde kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören 25 yaşındaki yıldızı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti.