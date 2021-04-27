Haberler Trabzonspor Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır

Türkiye'nin en iyisi

’un 25 yaşındaki eldiveni, ligde yüzde 77.3 kurtarış başarısıyla rakiplerine fark attı. Uğurcan’ı yüzde 74.3, yüzde 73.2 ile izledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır

ve 'un '1' numarası olan Uğurcan, bu sezon kariyerinin en önemli dönemini yaşıyor. 'de yüzde 77.3 kurtarış başarısıyla bu alanda da ilk sırada yer alan başarılı eldiveni, yüzde 74.3, Bayındır yüzde 73.2 ve da yüzde 66.7 ile takip etti. Bordo-mavililerin 'ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven, hemen her karşılaşmada kalesinde devleşiyor.

AVCI İLE ŞAHLANDI

Abdullah Avcı da 'ın performansına önemli katkı sağladı. Deneyimli teknik adam, takım savunmasını ön planda tuttu. Avcı'nın görevde olmadığı Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 7 maçta forma 13 gol gören başarılı eldiven, Avcı'dan sonra ise 28 müsabakada 19 gole engel olamadı.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, forma giydiği 34 maçın 13'ünde kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören 25 yaşındaki yıldızı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti.

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