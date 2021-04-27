Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku! Göztepe maçında olacak mı?

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın ağır gribal enfeksiyona yakalandığı öğrenildi.



TEDAVİ ALTINA ALINDI



Trabzonspor'un Göztepe maçı hazırlıklarında Avcı, şiddetli ağrıların devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucu antrenmana katılamadı. Dün öğlen saatlerinde serum takılan Abdullah Avcı, tedavi altına alındı. Ardından serum tedavisinin evde devam etmesine karar verildi.



İzmir'e gidecek olan bordo mavililerde Avcı'nın durumu durumu bugün belli olacak



A TAKIMDA 1 POZİTİF VAKA



Ayrıca Trabzonspor'da yapılan corona virüsü test sonuçlarında A takım bünyesinde bulunan idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.



FUTBOLCULARIN TEST SONUCU NEGATİF



Trabzonspor'da futbolculara yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken, 61Saat'in haberine göre takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı kaydedildi.