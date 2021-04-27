Haberler Trabzonspor Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku! Göztepe maçında olacak mı?

Son dakika TS haberleri | 'da şoku! maçında olacak mı?

'in 38. haftasında ile karşılaşacak olan 'da şoku yaşanıyor. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adamın Göztepe maçında takımın başında olup olmayacağı merak konusu. İşte Avcı'nın son durumu ve yaşananlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 09:39
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku! Göztepe maçında olacak mı?

'un ile karşı karşıya geldiği maçın ardından teknik direktör 'nın ağır gribal enfeksiyona yakalandığı öğrenildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Trabzonspor'un maçı hazırlıklarında Avcı, şiddetli ağrıların devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucu antrenmana katılamadı. Dün öğlen saatlerinde serum takılan Abdullah Avcı, tedavi altına alındı. Ardından serum tedavisinin evde devam etmesine karar verildi.

'e gidecek olan bordo mavililerde Avcı'nın durumu durumu bugün belli olacak

A TAKIMDA 1 POZİTİF VAKA

Ayrıca Trabzonspor'da yapılan corona virüsü test sonuçlarında bünyesinde bulunan idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

FUTBOLCULARIN TEST SONUCU NEGATİF

Trabzonspor'da futbolculara yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken, 61Saat'in haberine göre takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı kaydedildi.

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