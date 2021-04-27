Edgar’dan kötü haber

Sol kasık adalesinde ikinci derecede kas yaralanması belirlenen Portekizli stoperin sezonu kapattığı dile getirildi. 26 yaşındaki yıldız istikrar abidesiydi.

Karagümrük maçında sakatlanan Edgar Ie'de ikinci derecede kas yaralanması tespit edildi. Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, 26 yaşındaki stoperin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie'nin çekilen MR grafisinde ikinci derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi. Edgar'ın kalan haftalarda sahaya çıkması beklenmiyor.

GEÇİLMEZ DUVAR OLDULAR

Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası Trabzonspor savunma anlamında ciddi şekilde toparlanırken, bu başarıdaki en büyük pay sahibi isimler ise Hugo ile Edgar Ie... Bordo-mavililer, 33 golle de G.Saray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldular.