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’dan kötü haber

Sol kasık adalesinde ikinci derecede kas yaralanması belirlenen Portekizli stoperin sezonu kapattığı dile getirildi. 26 yaşındaki yıldız istikrar abidesiydi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Edgar’dan kötü haber

Sol kasık adalesinde ikinci derecede kas yaralanması belirlenen Portekizli stoperin sezonu kapattığı dile getirildi. 26 yaşındaki yıldız istikrar abidesiydi.

maçında sakatlanan 'de ikinci derecede kas yaralanması tespit edildi. Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, 26 yaşındaki stoperin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Ie'nin çekilen MR grafisinde ikinci derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi. Edgar'ın kalan haftalarda sahaya çıkması beklenmiyor.

GEÇİLMEZ DUVAR OLDULAR

'nın gelişi sonrası savunma anlamında ciddi şekilde toparlanırken, bu başarıdaki en büyük pay sahibi isimler ise ile Edgar Ie... Bordo-mavililer, 33 golle de ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldular.

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