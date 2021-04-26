Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır zirvede!

Uğurcan Çakır zirvede!

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezona da damga vurdu. Çakır, çıktığı 34 maçın 13'ünde kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer aldı. , , , , , , Y. Malatyaspor, , , ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında Uğurcan, rakiplerine gol izin vermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:29
Uğurcan Çakır zirvede!
Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, forma giydiği 34 maçın 13'ünde kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı.

Sezon sonunda transferi muhtemel en güçlü oyuncular arasında yer alan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 34 maçın 13'ünde kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven, adeta devleşti.

ve Trabzonspor'un '1' numarası olan Uğurcan, bu sezon kariyerinin en önemli dönemini yaşıyor. 'de yüzde 77.3 kurtarış başarısıyla bu alanda da ilk sırada yer alan başarılı eldiveni, Muslera yüzde 74.3, Altay Bayındır yüzde 73.2 ve 'ın kalecisi da yüzde 66.7 ile takip etti.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon kalesini 13 maçta gole kapattı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören Çakır'ı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle 'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti.

AVCI'NIN KATKISI

Trabzonspor Teknik Direktörü da Uğurcan Çakır'ın performansına önemli katkı sağladı. Deneyimli teknik adam, takım savunmasını ön planda tuttu. Uğurcan, Avcı'nın görevde olmadığı Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 7 maçta forma giydi. Söz konusu maçlarda kalesinde 13 gol gören başarılı eldiven, Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra ise 28 müsabakada ağlarında 19 gole engel olamadı.

KALESİNİ GOLE KAPATTIĞI MAÇLAR

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon 10 takıma karşı 13 maçta kalesini gole kapadı. , , , Hatayspor, , , Y. Malatyaspor, , , ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında Uğurcan, gol izin vermedi.

SON DAKİKA