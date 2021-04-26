Son dakika TS haberleri | Abdullah Avcı o ismi sildi! "Gönderilsin"

Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan Trabzonspor, bu sezon 37 haftası sona eren Süper Lig'de 63 puanla 4. sırada yer alıyor. Sezona Eddie Newton ile başlayan Fırtına, kötü gidişin ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmiş ve yenilmesi zor bir takım olmuştu. Başkan Ahmet Ağaoğlu da takımın gösterdiği performanstan memnun olurken, gelecek sezon da Avcı ile devam etme kararı aldı.

Bu doğrultuda yönetime geniş çaplı bir liste sunan Abdullah Avcı, transfer konusunda da tam yetki aldı. Başkan Ağaoğlu, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada da 2-3 oyuncuyla anlaşıldığını resmen duyurdu.

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Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Gol kralı Alexander Sörloth'un yerine transfer edilen Benik Afobe çare olamadı.

Abdullah Avcı onu gelecek sezon kadrosunda kesin olarak düşünmüyor. Kiralık kontratı bittiğinde yollar ayrılacak.



