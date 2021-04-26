Haberler Trabzonspor Son dakika TS haberleri | Abdullah Avcı o ismi sildi! "Gönderilsin"

Son dakika haberleri | o ismi sildi! "Gönderilsin"

Spor Toto 'in 37. haftasında , 5 maçlık beraberlik serisinin ardından karşısında galip gelerek kötü gidişe dur dedi. Bordo-mavililer bir yandan zirve için mücadelesini sürdürürken diğer yandan gelecek sezon için de çalışmalar yapıyor. Teknik direktör , yönetime sunduğu raporda o ismin gönderilmesini istedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:55
Son dakika TS haberleri | Abdullah Avcı o ismi sildi! "Gönderilsin"

Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan , bu sezon 37 haftası sona eren 'de 63 puanla 4. sırada yer alıyor. Sezona ile başlayan , kötü gidişin ardından takımın başına 'yı getirmiş ve yenilmesi zor bir takım olmuştu. Başkan da takımın gösterdiği performanstan memnun olurken, gelecek sezon da Avcı ile devam etme kararı aldı.

Bu doğrultuda yönetime geniş çaplı bir liste sunan Abdullah Avcı, transfer konusunda da tam yetki aldı. Başkan Ağaoğlu, maçının ardından yaptığı açıklamada da 2-3 oyuncuyla anlaşıldığını resmen duyurdu.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK!

Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Gol kralı 'un yerine transfer edilen çare olamadı.

Abdullah Avcı onu gelecek sezon kadrosunda kesin olarak düşünmüyor. Kiralık kontratı bittiğinde yollar ayrılacak.


SON DAKİKA