Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Edgar IE açıklaması! Son durumu belli oldu

Son dakika spor haberleri: 'dan açıklaması! Son durumu belli oldu

ekiplerinden 'dan açıklaması geldi. Bordo-mavililer, Edgar'ın sol kasık adalesinde 2. derece kas yaralanması belirlendiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:52 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:05
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Edgar IE açıklaması! Son durumu belli oldu

, 'un Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. 46. dakikada yerini Hosseini'ye bırakan 26 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp resmi hesabından Edgar'ın sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.

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