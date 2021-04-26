Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Edgar IE açıklaması! Son durumu belli oldu

Edgar IE, Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. 46. dakikada yerini Hosseini'ye bırakan 26 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp resmi hesabından Edgar'ın sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.