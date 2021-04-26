Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Edgar Ie açıklaması! Son durumu belli oldu

Son dakika spor haberleri: 'dan açıklaması! Son durumu belli oldu

Son dakika haberleri... Trabzonspor'dan açıklaması geldi. Bordo-mavililer, Edgar'ın sol kasık adalesinde 2. derece kas yaralanması belirlendiğini duyurdu. Yıldız ismin sezonu kapattığı belirtiliyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:52 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:37
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Edgar Ie açıklaması! Son durumu belli oldu

, 'un Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. 46. dakikada yerini Hosseini'ye bırakan 26 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp resmi hesabından Edgar'ın sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.

SEZONU KAPATTI

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan genç stoper Edgar Ie'nin sezonu kapattığı ifade edildi.

SON DAKİKA