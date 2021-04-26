Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Edgar Ie açıklaması! Son durumu belli oldu

Edgar Ie, Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. 46. dakikada yerini Hosseini'ye bırakan 26 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu. Bordo-mavili kulüp resmi hesabından Edgar'ın sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir.

SEZONU KAPATTI

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan genç stoper Edgar Ie'nin sezonu kapattığı ifade edildi.