Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

Benik Afobe'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolları ayıracak olan Trabzonspor'da santrfor bölgesine en az 1 takviye yapılacak.
Benik Afobe'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolları ayıracak olan Trabzonspor'da santrfor bölgesine en az 1 takviye yapılacak.
Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvayan bordo-mavililer aradığı ismi İtalya'da buldu.
Karadeniz devi, bu sezon Serie A'da attığı gollerle lige damga vuran golcünün transferi için düğmeye bastı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
A Spor'un haberine göre Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Crotone forması giyen Nijeryalı Simy ile görüşmelere başladı.
DEĞERİNİ KATLADI!
28 yaşındaki Simy, bu sezon ligde 33 maçta attığı 19 golle dikkatleri üzerine çekerken piyasa değerini de katladı.
Nijeryalı santrforun 2.5 milyon euro olan Transfermarkt piyasa değeri 23 Mart itibarıyla 4 milyon euro şeklinde güncellendi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği 1.98 boyundaki dev golcünün kulübüyle sözleşmesi 2022'nin haziran ayında bitecek.
Tam adı Simeon Tochukwu Nwankwo olan Nijeryalı santrfor, 4 kez milli takım formasını giydi.
28 yaşındaki golcü, 2019-20 sezonunda İtalya Serie B'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Öte yandan 2015-16 yılında Liga Portugal 2'de Gil Vicente formasıyla 20 gole ulaştı ve yine sezonu gol kralı olarak tamamladı.
Kariyerinde şimdiye kadar 326 maçta forma giyen Simy, toplam 115 gol ve 19 asistle oynadı.