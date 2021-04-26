Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! 'a 'dan dev golcü

Transferde elini çabuk tutan üst üste bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yeni transferleri hazırlık kampına yetiştirmeyi amaçlayan devi operasyon için düğmeye bastı. Santrfor mevkisine öncelik veren bordo-mavililer, bu sezon 'ya damga vuran 1.98'lik dev golcüyle görüşmelere başladı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:01
Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

Benik Afobe'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolları ayıracak olan 'da santrfor bölgesine en az 1 takviye yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvayan bordo-mavililer aradığı ismi 'da buldu.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

devi, bu sezon Serie A'da attığı gollerle lige damga vuran golcünün transferi için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
A Spor'un haberine göre , ekiplerinden Crotone forması giyen Nijeryalı Simy ile görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

DEĞERİNİ KATLADI!
28 yaşındaki Simy, bu sezon ligde 33 maçta attığı 19 golle dikkatleri üzerine çekerken piyasa değerini de katladı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

Nijeryalı santrforun 2.5 milyon euro olan Transfermarkt piyasa değeri 23 Mart itibarıyla 4 milyon euro şeklinde güncellendi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği 1.98 boyundaki dev golcünün kulübüyle sözleşmesi 2022'nin haziran ayında bitecek.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

Tam adı Simeon Tochukwu Nwankwo olan Nijeryalı santrfor, 4 kez milli takım formasını giydi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

28 yaşındaki golcü, 2019-20 sezonunda Serie B'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Öte yandan 2015-16 yılında Liga Portugal 2'de Gil Vicente formasıyla 20 gole ulaştı ve yine sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a İtalya'dan dev golcü

Kariyerinde şimdiye kadar 326 maçta forma giyen Simy, toplam 115 gol ve 19 asistle oynadı.

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