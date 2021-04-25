Zincir kırıldı!

Süper Lig'de Trabzonspor beraberlik çemberinden kurtuldu. Bordo-mavililer sahasında Ankaragücü'nü 4-1 yendikten sonra art arda 5 karşılaşmadan eşitlikle ayrılmıştı. Bu zinciri kırmak isteyen Karadeniz devi, Karagümrük karşısında mücadeleye hem akıllı hem hırslı başladı. 15. dakikada kazanılan penaltıda meşin yuvarlağın başına Djaniny Semedo geçti. Tecrübeli futbolcu, Karagümrük kalecisi Viviano ile topu ayrı köşelere yolladı. Bordomavili takımı 1-0'lük üstünlüğe taşıdı.

HATAYI AFFETMEDİ

Bordo-Mavili ekip ikinci devrede zorlandı. Karagümrük'ün akın akın geldiği anlarda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Mevlüt'ün 1 metreden vuruşunda ve Salibur'un sert şutunda başarılıydı. Sonrasında Serhat'ın hatasında Djaniny araya girdi, Viviano'yu çalımlayarak skoru 2-0 yaptı. Bu golle rahatlayan Trabzonspor 3 puana uzandı. Karadeniz ekibinde hedef kalan haftalarda rakiplerinin puan kayıplarını bekleyerek Süper Lig'i ilk 3 sıra içinde tamamlamak. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu hedefe odaklandı.

BAKASETAS YERİNE YUSUF

Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray maçı 11'inden sadece 1 ismi değiştirdi. Kart cezalısı Anastasios Bakasetas'ın yerine Yusuf Sarı'ya şans tanıdı. Genç oyuncu sağ kanattaki performansıyla göz doldurdu.

BAKER: MUTLU OLDUK

Fırtına'da orta saha oyuncusu Lewis Baker mutluluk verici bir galibiyet aldıklarını söyledi. İngiliz yıldız "Son haftalarda arka arkaya aldığımız beraberlikler bizi sıkıntıya düşürmüştü. Kazanmak için mücadele ettik ve şimdi çok mutluyuz" dedi.

TRONDSEN BEKLEMEDE

Sezon başı kampında sakatlanan Anders Trondsen takımla çalışmalara başlamıştı. Norveçli oyuncu için sağlık kurulu "Bir süre daha bekleyelim" önerisinde bulununca kadroya alınmadı.