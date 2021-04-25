Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Galibiyetin mimarı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır duvarı

Son dakika spor haberi: Galibiyetin mimarı! 'da Çakır duvarı

Son dakika spor haberi... beraberliğe her yaklaştığında karşısında milli eldiveni buldu. 6 kurtarışla galibiyetin mimarlarından oldu. (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Galibiyetin mimarı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır duvarı

'un sahasında 'ü mağlup ettiği mücadelede Çakır kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Fırtına 1-0 öndeyken temsilcisi atak üstüne atak yaptı. Uğurcan kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Özellikle ve 'un şutlarında kalitesini konuşturdu. Ardından 'nin 2. golü geldi ve bordo-mavililer rahatladı. maç sonu, "Karagümrük'ün hocası genç yaşına rağmen iyi işler yapıyor. Bizim için de güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA