Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

ARDA KIZILDAĞ KİMDİR?

Gençlerbirliği altyapısından yetişen 22 yaşındaki Arda Kızıldağ, iki kez Hacettepe'ye kiralandı. 2019'da Gençlerbirliği'ne geri dönen genç stoperin sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden olan Kızıldağ, bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.