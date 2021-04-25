Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

Son dakika spor haberi: 'dan 'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

Son dakika haberleri... 'de son olarak 'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hız verdi. Teknik direktör 'nın hazırladığı liste üzerinden giden , 'ın da istediği o oyuncuda ısrarcı. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 11:07
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

'in 37. haftasında 'ü yenerek moral bulan , yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

İç transferde uzun süredir görüşülen İranlı stoper Hosseini ile yapılan görüşmelerde sonuç elde edemeyen yönetim, Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

1.87 boyundaki genç futbolcuyla ile 'den ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak ön plana çıkmaya çalışacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

Başkent ekibinin, oyuncunun satışına sıcak baktığı ama ekonomik olarak beklentisinin de yüksek olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

Öte yandan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, geçtiğimiz günlerde oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklamaya imzasını atmıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

Radyospor'a konuşan Bizati, "Arda Kızıldağ'ı çok istiyor. Sezon sonunda da yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek" demişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Açıklama bile gelmişti ama...

ARDA KIZILDAĞ KİMDİR?

Gençlerbirliği altyapısından yetişen 22 yaşındaki Arda Kızıldağ, iki kez Hacettepe'ye kiralandı. 2019'da Gençlerbirliği'ne geri dönen genç stoperin sözleşmesi 2022'de sona eriyor. 'in dikkat çeken isimlerinden olan Kızıldağ, bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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