Trabzonspor 2-0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan sürüyor. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor, sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Galatasaray karşılaşmasında yediği son saniye golüyle beraberlik serisi 5 maça çıkan Fırtına, Karagümrük engelini 2-0 ile geçti ve bu kötü seriye son verdi.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Djaniny kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 63'e çıkartan Trabzonspor 4. sırada yer aldı. Konuk Fatih Karagümrük ise 50 puanla 9. sırada kaldı.

DJANINY EKUBAN'I YAKALADI!

Fatih Karagümrük karşısında 2 golle ağları sarsan Djaniny, gol sayısını 8'e yükseltti ve Ekuban ile birlikte bordo-mavililerin en skorer oyuncusu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Ekuban'ın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top kaleci Viviano'nun kucağına doğru gitti ancak İtalyan kaleci bir an için kale ağzında topu elinden kaçırdı. Son anda yetişen Fatih, Djaniny'den önce araya girip topu uzaklaştırdı.

5' Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına girmeden şutunu çekti, kaleci Viviano üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

6' Bu kez Karagümrük akınında Salibur uzaklardan çok etkili bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan müthiş bir refleksle topu kornere tokatladı.

12' VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Nwakaeme'nin kafa vuruşunda topun Fatih Kuruçuk'un eline çarptığını belirledi ve penaltı kararı verdi.

15' Penaltı atışında topun başına geçen Djaniny, skoru 1-0'a getirdi.

16' Sol kanatta topu kazanan Nwakaeme ortaya doğru kat etti ve ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci Viviano direğin yanından topu kornere çeldi.

35' Baker'ın derinlemesine pasıyla bomboş durumda savunma arkasına sarkan Djaniny'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Viviano mutlak golü kurtardı.

36' Sağ kanattan Baker'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe açılan topu Nwakaeme ortaya çevirdi, gerilerden gelen Ekuban kale ağzında son anda dokunuşunu yaptı ancak kaleyi bulamadı.

İlk yarıda başka önemli pozisyon olmadı ve soyunma odasına 1-0'lık skorla gidildi.

51' Biglia'nın derinlemesine pasıyla Serhat sol kanattan savunma arkasına sarktı, onun ortaya çevirdiği topa ön direkte Mevlüt dokundu. Kaleci Uğurcan yakın mesafeden gelen topta gole izin vermedi.

54' Karagümrük yine GOL çok yaklaştı. Ndao'nun sağ kanattan ortasına arka direkteki Salibur gelişine vurdu, kaleci Uğurcan direk dibinde topu kornere yolladı.

65' Karagümrük savunmasındaki büyük hata sonrası araya giren Djaniny, kaleci Viviano'yu çalımlayıp topu boş ağlara yolladı: 2-0

67' Djaniny'nin pası sonrası Ekuban ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı, kaleci Viviano topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.

FIRTINA'DA TEK DEĞİŞİKLİK!

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Yunan futbolcu Bakasetas'ın yerine Yusuf Sarı'yı ilk 11'de tercih etti. Geçen hafta kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan genç oyuncu, ilk 11'de değerlendirildi.

Bordo-mavili takımda Bakasetas'ın yanı sıra, sakatlığı devam eden Yunus Mallı, kadroda bulunmadı.

Trabzonspor'da sezon başındaki hazırlık kampı sırasında sakatlanan ve tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayan Norveçli oyuncu Anders Trondsen de kadroya alınmadı.

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük maçına, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny 11'i ile başladı.