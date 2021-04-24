Haberler Trabzonspor Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Son dakika haberleri | 'un maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan başladı. Zirvenin iddialı takımlarından , sahasında ekibi 'ü konuk ediyor. maçının son saniyesinde yediği gole engel olamayan ve bir puanla sahadan ayrılan Trabzonspor, 5 maçlık beraberlik serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor'un 11'i belli oldu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:59 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:00
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan başladı. Zirvenin iddialı takımlarından , sahasında ekibi 'ü konuk ediyor.

maçının son saniyesinde yediği gole engel olamayan ve bir puanla sahadan ayrılan Trabzonspor, 5 maçlık beraberlik serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Mücadele öncesinde Trabzonspor'un 11'i belli oldu;

İLK 11'LER

Trabzonspor: , , , , , , , , , ,

Fatih Karagümrük: Açıklandığında güncellenecektir.

BAKASETAS CEZALI

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Bakasetas Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemiyor.

TRONDSEN VE YUNUS YOK

Bordo-mavili takımda ile Trondsen kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda ayrıca kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak da karşılaşmada görev almıyor.

SON DAKİKA