Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan başladı. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor, sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Galatasaray maçının son saniyesinde yediği gole engel olamayan ve bir puanla sahadan ayrılan Trabzonspor, 5 maçlık beraberlik serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Mücadele öncesinde Trabzonspor'un 11'i belli oldu;

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fatih Karagümrük: Açıklandığında güncellenecektir.

BAKASETAS CEZALI

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Bakasetas Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemiyor.

TRONDSEN VE YUNUS YOK

Bordo-mavili takımda Yunus Mallı ile Trondsen kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda ayrıca kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak da karşılaşmada görev almıyor.