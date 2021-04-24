Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında heyecan başladı. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor, sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Galatasaray maçının son saniyesinde yediği gole engel olamayan ve bir puanla sahadan ayrılan Trabzonspor, 5 maçlık beraberlik serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.
Mücadele öncesinde Trabzonspor'un 11'i belli oldu;
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Fatih Karagümrük: Açıklandığında güncellenecektir.
BAKASETAS CEZALI
Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Bakasetas Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemiyor.
TRONDSEN VE YUNUS YOK
Bordo-mavili takımda Yunus Mallı ile Trondsen kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda ayrıca kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak da karşılaşmada görev almıyor.