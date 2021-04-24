Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, maçın ardından Abdulkadir Parmak'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu.

Bordo-mavililerden bu doğrultuda bir açıklama geldi.

İşte o açıklama;

"Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."