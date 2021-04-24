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Son dakika haberleri | 'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

'in 36. haftasında ile 'nda 1-1 berabere kalan 'da, maçın ardından Abdulkadir Parmak'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu. -mavililerden bu doğrultuda bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:54 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:54
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

'in 36. haftasında ile 'nda 1-1 berabere kalan 'da, maçın ardından Abdulkadir Parmak'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu.

-mavililerden bu doğrultuda bir açıklama geldi.

İşte o açıklama;

"Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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