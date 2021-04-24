Son dakika TS haberleri | Abdullah Avcı Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ardından bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Galip gelmek şehre, camiaya iyi hissettiriyor ama bu oyun bir akıl oyununa döndü. Dünya futbolu çok değişiyor. Büyük takım kendi oyununu oynar söylemleri kalktı, rakibe göre değişebilir."

"Tamamen topla oynamak isteyen bir hocaları var. Daha ileri boyutta artık. Alanya'da da aynıydı. İtalya'da Sassuolo'da çalışıyordu teknik adamları. Tebrik ediyorum."

"Oyun disiplinine uymak beni mutlu etti. Bugün kazanmak tekrar çok güzel. 63 puan, geldiğimiz günden bu yana tüm istatistiklerimiz yukarı doğru seyretti. Hızla gelişmemiz lazım, burası Trabzonspor."